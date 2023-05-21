Çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandılar

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.U., Y.Y. ve G.T., ekiplerin çalışmaları sonucu üzerlerindeki çalıntı ziynet eşyaları ve bir miktar para ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.