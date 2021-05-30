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Çalınan 4 motosikleti jandarma bulup sahiplerine teslim etti

Eskişehir’de yakalanan 2 hırsızın çaldığı 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de yakalanan 2 hırsızın çaldığı 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden bir vatandaş Sakintepe mahallesindeki evinin önünden motosikletinin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan araştırma neticesinde, motosikleti çalan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Eskişehir kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden de çeşitli motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen A.A. ve İ.A., isimli şüphelilerin belirttiği adreslerden toplam 4 adet motosiklet ele geçirildi. Eskişehir kent merkezinden 2 adet ve jandarma sorumluluk alanında bulunan mahallelerden 2 adet olmak üzere çalınan toplam 4 adet motosiklet sahiplerine teslim edildi.


Şüpheli A.A. ve İ.A., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından ‘Motosiklet Hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

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