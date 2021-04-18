İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi

Eskişehir’de yaşlı bir kadının bisikletini çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de yaşlı bir kadının bisikletini çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın kömürlüğünden bisiklet çalınması olayını çözmeye yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.K., saklandığı evde çaldığı bisikletle birlikte yakalandı.


Bisiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.