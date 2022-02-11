İhlas Haber Ajansı

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Çalınan gider borusunun yerine yenisini takan işletme sahibi: “Bunu da çalamazlar sanırım”

Eskişehir’de bir ara sokakta hırsızların çaldığı gider borusunun yerine yenisini takan işletme sahibi, "Yeni gider borumuzu taktık.

Eskişehir'de bir ara sokakta hırsızların çaldığı gider borusunun yerine yenisini takan işletme sahibi, "Yeni gider borumuzu taktık. Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli kelepçeler kullandık. Bunu da çalamazlar sanırım. Çalarlarsa ben daha bir şey demiyorum" dedi.


Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Tacin Sokak'ta geçtiğimiz pazar gecesi bir işletmenin yanında bulunan yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik gider borusu çalınmıştı. Çalınan boru esnafı şaşırtırken, olay Türkiye gündeminde geniş yer almıştı. Olayın ardından esnaf Ferdi Topuz çalınan boru yerine yenisini taktı.


Yeni boruyu daha sağlam monte ettiklerini ifade eden işletme sahibi Ferdi Topuz, “Yeni gider borumuzu taktık. Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli kelepçeler kullandık. Bunu da çalamazlar sanırım. Çalarlarsa ben daha bir şey demiyorum. Boru sonuçta bu” dedi.

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