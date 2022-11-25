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Çalınan motosiklet yediemin otoparkında bulundu

Eskişehir’de bir şahsa ait olan ve 3 kişi tarafından çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince yediemin parkında bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir şahsa ait olan ve 3 kişi tarafından çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince yediemin parkında bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıdere Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 ay kadar önce meydana gelen olayda U. P. isimli şahsa ait motosiklet, şüpheli 3 kişi tarafından çalındı. Jandarma ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takip sonucu çalıntı motosiklet, kent merkezindeki yediemin otoparkında bulundu.


Çalınan motosiklet, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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