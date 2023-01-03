Çalınmasın diye hayvan kulübesini çelik telle ağaca bağlandılar

Eskişehir'de sokak hayvanları için yerleştirilen kulübenin hırsızlık girişimine maruz kalması sonrasında harekete geçen çevre sakinleri, çareyi kulübeyi bir ağaca çelik tel yardımıyla bağlamakta buldu.

Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'ndeki yeşil bir alanda bulunan kulübe, çelik tel yardımıyla ağaca bağlandığı görüldü. Kış aylarında soğuktan korunmak isteyen hayvanlar için yerleştirilen kulübenin ayaklarının kırıldığı ve zarar gördüğü belirtildi. Çevre sakinleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvanseverler tarafından yerleştirilen kulübenin kimliği belirsiz kişilerce çalınmak istendiği anlattı. Daha önce yoldan geçen birkaç duyarsız vatandaş tarafından kulübenin tekmelendiğini ve mama kaplarının düşürüldüğünü aktaran esnaf, kulübenin hayvanseverler tarafından ağaca bağlandığını ifade etti. Soğuktan korunmak isteyen hayvanlar için yuva haline gelen kulübeye kimlerin hangi sebeple zarar vermek istediği bilinmiyor.