Çalıntı kamyonet ile inşaatta hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince çalıntı kamyonet ile inşaat halindeki fabrikada hırsızlık yapan şüpheliler yakalanırken araç sahibine teslim edildi.

Yapılan açıklamada göre, 4 Haziran 2023 tarihinde Odunpazarı ilçesi İmişehir mahallesinde bulunan inşaat halindeki fabrikada meydana gelen hırsızlık olayını çalıntı kamyonet ile gerçekleştiren 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı ve olayda kullanılan çalıntı kamyonet sahibine teslim edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde, bahse konu suça iştirak eden 1 şüphelinin daha kimlik bilgileri belirlendi. Planlı operasyon neticesinde il merkezinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgusunda, 22 ayrı suçtan hırsızlık, cezaevinden firar gibi kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli "İnşaattan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.