Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 3 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesinde kamu düzenini sağlamasına yönelik farklı günlerde yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 3 adet çalıntı motosiklet, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Çalıntı bir motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosiklet çaldığı tespit edilen H.D. isimli şüpheli ile, 2 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişeklerle birlikte yakalanan E.K. isimli şüpheli de adli mercilere sevk edildi.