İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

Eskişehir’de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan motosikletli H.D. ve Y.D. isimli şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, ayrıca olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.


Yakalanan Y.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.