Çalıntı o bisiklet polis ekiplerince bulundu

Eskişehir'de oğlunun bisikletinin çalınması üzerine sosyal medyada yardım paylaşımları yapan anneye polis ekipleri el uzattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çalınan bisiklet bulunarak aileye teslim edildi.

Büyükdere Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından oğlunun çalınan bisikleti ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan anne dikkat çekmişti. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 8 bin lira değerindeki çalıntı bisikletin, ikinci el eşya alışverişi yapılan bir uygulamada satılmak istendiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ilanı açan A.S.Ç. isimli şahıs, çalıntı bisiklet ile birlikte Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin bisikleti H.B.'den aldığını beyan etmesi üzerine ekipler çalışmaları devam ettirdi. Çalışmaların sonucunda ise H.B., Arifiye Mahallesi Kıbrısşehitleri Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan çalıntı bisiklet aileye tespit edildi.