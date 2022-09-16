İhlas Haber Ajansı

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Çalıntı otomobili parçalayan 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de çaldıkları otomobili parçalara ayıran 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de çaldıkları otomobili parçalara ayıran 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul olayları aydınlatması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler; Tepebaşı İlçesi'nde çalınan bir aracı parçalanmış halde bulurken olayla ilgili Ö.K., M.Y. ve F.Y. isimli şüphelileri yakaladı.


Şüphelilerden Ö.K. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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