Çalıntı otomobili parçalayan 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de çaldıkları otomobili parçalara ayıran 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul olayları aydınlatması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler; Tepebaşı İlçesi'nde çalınan bir aracı parçalanmış halde bulurken olayla ilgili Ö.K., M.Y. ve F.Y. isimli şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerden Ö.K. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.