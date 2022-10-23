Çalıntı traktör ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de çalıntı traktör ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Keskin Mahallesi'nde 4 şüpheli şahsın kendilerine ait kamyonete traktör odun toplama aparatları yükledikleri tespit edildi. Ayrıca olay yerinde plakasız şekilde bulunan bir traktör olduğu da belirlendi. Yapılan araştırmada traktörün Kütahya ilinden M.S. isimli şahsa ait olduğu ve odun toplama aparatları ile birlikte çalındığı anlaşıldı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, çalıntı malzemeye ise el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.