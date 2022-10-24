Çalıntı traktörün yanında aparat çalarken suçüstü yakalandılar

Eskişehir'in Keskin Mahallesi'nde devriye görevindeki jandarma ekipleri, odun toplama aparatı çalan 4 şahsı 4 gün önce çaldıkları traktör ile birlikte yakaladı.

Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Keskin Mahallesi'nde devriye görevi icra eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4 şahsın bir kamyonete odun toplama aparatı yüklediklerini ve bu esnada kamyonetin yanında plakasız bir traktörün olduğunu fark etti. Edinilen bilgiye göre ekipler yaptıkları kontrollerde, traktörün 4 gün önce Kütahya il merkezinden çalınmış olduğu ve odun toplama aparatlarının ise 4 şüpheli tarafından çalınırken suçüstü yakalandıklarını tespit etti.

Gözaltına alınana 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.