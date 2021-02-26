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Çalıştığı adliyeye bu sefer şüpheli olarak getirildi

Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddia edilen 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.

Eskişehir'de zimmetine 5 milyon TL geçirdiği iddia edilen 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K. ve arkadaşları olduğu iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İcra Müdürlüğünün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan 7'nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek dün teslim olmuştu.



Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildi


Gözaltına alınan şüpheli E.K. ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen K.I., O.A., S.E., ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K., icra müdür yardımcısı olarak çalıştığı adliyeye elinde kelepçe ile getirildi.


Şüpheli E.K.'nın olayı nasıl gerçekleştirdiği ve kimlerle birlikte yaptığının ise savcılık ifadesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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