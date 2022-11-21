İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalıştığı işletmeye ait kamyon lastiklerini ve jantını satan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çalıştığı işletmeye ait 6 kamyon lastiği ve kamyon jantını sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çalıştığı işletmeye ait 6 kamyon lastiği ve kamyon jantını sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, madencilik firmasında çalışan bir şüphelinin işletmeye ait 6 kamyon lastiği ve kamyon jantını sattığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın malzemeleri, M.K. ve O.E. isimli şahısların bulunduğu araca yüklediği tespit edildi. Araçtaki şahısların beyanında ise lastikleri ve jantı 15 bin 100 TL karşılığında satın aldıkları belirlendi. Söz konusu malzemeler işletmeye geri teslim edilirken, şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.