Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 7'nci Uluslararası Cam Festivali Kanadalı sanatçı Mathieu Grodet'in verdiği konferans ile başladı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyeleri'nde düzenlenen Uluslararası Cam Festivali başladı. Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Cam Festivali'ne Amerika, İngiltere ve Kanada'dan bilim insanları ve sanatçılar katılıyor. 7'nci Uluslararası Cam Festivali'nin açılış töreni ise Kurşunlu Külliyesi Bahçesi'nde yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı şehir dışında olduğu için açılış törenine katılamazken; açılış töreninde Başkan Kurt'u temsilen Başkanvekili Sibel Erenoğlu, festivale katılan sanatçılar ile çok sayıda sanatsever yer aldı.

“Sanatçıların üretecekleri eserleri büyük bir merakla bekliyoruz”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Sibel Erenoğlu, Odunpazarı Belediyesi'nin daha önce düzenlediği Uluslararası Ahşap Heykel Festivali Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Ulusal Lületaşı Festivali ile galerileri ve Ataol Behramoğlu Kitaplığıyla Odunpazarı'nı

tarihin, bilimin ve kültürün merkezi yapma iddiasını sürdürdüğünü vurguladı. Yüzlerce yıllık bir tarihe sahip Kurşunlu Külliyesi'nde yer alan Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi'nin sıcak cam üretimi anlamında Türkiye'deki birkaç nadir örnekten biri olduğunu söyleyen Erenoğlu, “Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği özel bir mekan. Tarihin ve sanatın bir araya geldiği bu mekan bugün, camın sanat eserine dönüşme serüveninin sergileneceği 7'nci Uluslararası Cam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bu sene de festivalimizde uluslararası üne sahip 3 cam ustasını konuk ediyoruz. Camın onların elinde nasıl eşsiz eserlere dönüşeceğine sanatseverlerle birlikte tanıklık edeceğiz. İngiltere'den Elliot

Walker, Kanada'dan; Mathiev Grodet ve Amerika'dan Gabe Feenon bu yıl ki serüvenimizin misafirleri. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve üretecekleri eserleri de büyük bir merakla bekliyoruz. Şehrimizin uluslararası anlamda tanınırlığına büyük katkı sağlayan, sanatın ve sanatçıların buluşmalarında büyük öneme sahip cam festivalimize katılan herkese teşekkür eder, sanat dolu günler dilerim” dedi.

Gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Kanadalı sanatçı Mathiev Grodet, workshopa devam etti. Kurşunlu Külliyesi'nde bulunan Sıcak Cam Atölyeleri'nde gerçekleşen çalışmaları, çok sayıda Eskişehirli sanatseverler izledi. İngiltere'den Elliot Walker, Kanada'dan; Mathiev Grodet ve Amerika'dan Gabe Feenon'un yer aldığı 7'nci Uluslararası Cam Festivali, 29 Eylül 2019 Pazar Günü saat 18:30'da Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek serginin ardından sona erecek.