İhlas Haber Ajansı

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Cam kenarında kalan kediyi AKUT Eskişehir gönüllüleri kurtardı

Binanın ikinci katındaki camdan çıktıktan sonra tekrar içeri giremeyen kedi, AKUT Eskişehir ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.


AKUT Eskişehir ekibinin gönüllüleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir kedinin cam kenarında kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın ikinci katındaki pencereden dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri giremediği öğrenilen kedi için AKUT Eskişehir gönüllüleri seferber oldu. Camı söken ekipler kediyi bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde alarak sahibine teslim etti.

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