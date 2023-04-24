Cam parçaları yangın konusunda tedirgin etti

Eskişehir'in Erenköy Mahallesi'nde boş bir arsaya atılan onlarca kilo alkol şişesi ve kırık camlar yangına davetiye çıkarıyor.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan kuru otlar ve ağaçların yoğunlukta olduğu bir arsadaki cam parçaları ile alkol şişeleri yangın çıkma ihtimalini artırıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla mercek görevi gören camlar, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen yangınları hatırlattı. Oldukça fazla olan cam parçalarının bu arsaya neden ve kim tarafından atıldığı bilinmezken, boş alkol şişelerinin de yere atılması vatandaşlar tarafından sorumsuzluk olarak değerlendirildi. Ortaya çıkan bu kötü manzara karşısında tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, çıkabilecek bir ateşin büyüyerek civardaki ağaçları da etkileyeceğinden korktuklarını söyledi. Vatandaşlar, mevcut cam kırıklarının olası bir yaralanmaya da sebep olabileceğini belirterek bölgenin temizlenmesini istiyor.