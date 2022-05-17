İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Eskişehir’de odasının camını silerken 3.

Eskişehir'de odasının camını silerken 3. kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.


Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Dipçin (25), 3'üncü kattan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.