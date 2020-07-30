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Camilerde bayram temizliği

Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştirildi. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken bölgedeki camilerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında cami halıları, yıkama makineleriyle temizlendi. Ayrıca pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı.


Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.

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