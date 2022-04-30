Camilerde bayram temizliği

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı. Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.