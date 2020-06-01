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Camilerimizde yeniden buluşma sevinci

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki camilerde öğlen ve ikindi namazları kılınmaya başlanırken, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin sevincini yaşayan cemaat üyelerinin dualarında duygu dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki camilerde öğlen ve ikindi namazları kılınmaya başlanırken, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin sevincini yaşayan cemaat üyelerinin dualarında duygu dolu anlar yaşadı.


16 Mart tarihinde korona virüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmanın durdurulmasından uzun bir ara sonrasında camiler öğlen ve ikindi vakitleri için cemaatle namaz kılmaya başlandı. Kırka Maden Camisi'nde imam hatibi Halil Sak öncülüğünde kılınan öğlen namazında duygu yüklü anlar yaşandı. Yapılan duada camilerin açılmasımdan dolayı şükür duası edildi dua esnasında cemaat göz yaşlarına hakim olamadı.


Cami imam hatibi Sak; "Şükürler olsun eksikte olsa cemeatimize kavuştuk. İnşallah kısa sürede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı cemaatimizle beraber olmak dileğindeyiz. Rabbim tekrar böyle acılar göstermesin bizleri birbirimizden ayırmasın"diye belirtti.

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