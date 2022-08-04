Can çekişen köpeklerin imdadına vatandaşlar yetişti

Eskişehir'de zehirlendiği tahmin edilen köpekler ekipler tarafından tedavi altına alındı. Köpeklerin o anları ise amatör kamera tarafından kayda alındı.

İddiaya göre Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde iki köpek zehirlenerek boş bir arazide terk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından can çekişirken bulunan ve zehirli et yemesi sonucunda zehirlendiği iddia edilen köpekler, belediye ekiplerince tedavi için bulundukları noktandan kliniğe götürüldü. Polis ekiplerinin köpekleri zehirleyen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Ağzından köpük gelen köpeklerin o anları ise amatör kamera ile kayda alındı.