Can dostları sahiplerinin dikkatine

Gümüş, kedi, köpek ve gelincik sahibi vatandaşlar için yeni gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği" çerçevesinde ülke genelindeki tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması amacıyla 2021 yılı içerisinde sahipli köpekler, 2022 yılı içerisinde ise sahipli kedi ve gelincikler mikroçip uygulamasıyla kimliklendirileceğini belirtti. Bunun için vatandaşların hizmete daha kolay ulaşması amacı ile Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası arasında yetki devri protokolü gerçekleştirildiğin anlatan Gümüş, şunları anlattı;

Şimdiye kadar 4 bin 946 ev hayvanı kayıt altına alındı

“Sahipli yasaklı ırklar olan Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırkları ise aynı yönetmelik ile kısırlaştırma operasyonu sonrası kayıt altına alınmıştır. İlimizde bu çerçevede 404 sahipli tehlike arz eden ırklar kayıt altına alınmıştır. İlimizde 2022 yılı haziran sonu itibariyle 4 bin 115 sahipli köpek, 831 sahipli kedi olmak üzere toplamda 4 bin 946 ev hayvanı kayıt altına alınmıştır. 2022 yılı içerisinde ise sahipli kedi ve gelincikleri mikroçip uygulayarak kimliklendirilecek ve dünyayı paylaştığımız can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu veri tabanı olan PETVET kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvandan insana geçen hastalıkların kontrol edilmesi sağlanacaktır. Artık kedi ve köpeklerimizin bir pasaportu olacak ve sahip bilgileri, sahip değişiklikleri aşılamaları ve cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler bu pasaporta işlenecektir.

Yılsonuna kadar kedi ve köpeğini kayıt altına aldırmayan hayvan sahipleri hakkında idari işlem yapılacak

Hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi ve köpeklerini kayıt altına alınması gerektiğini belirten Gümüş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ev hayvanı sahiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize veya yetkilendirilmiş veteriner kliniklerine başvurması önem arz etmektedir. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle kedi köpeğini kayıt altına aldırmayan hayvan sahiplerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği idari işlem yapılacaktır. Hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için gerekli kayıt işlemlerini yaptırması gerekmektedir.”