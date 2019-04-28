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Can ve mal güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk binalar, can ve mal güvenliği başta olmak üzere çevre sağlığına da olumsuz etkisi nedeniyle yıkılıyor ya da rehabilite ediliyor.


Tepebaşı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı sınırları içinde bulunan metruk binaların takibini sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk bina ve enkazların zararlı ve yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yıkım işlemleri devam ediyor.


Bu kapsamda 2018 yılından itibaren 265 adet metruk bina yıkılırken, 65 bina ise rehabilite edilerek insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kaldırıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, metruk binalarla ilgili çalışmalarını sürdürerek, gerekli görülen yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışarak yıkım ya da rehabilite işlemlerine devam edecek.

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