Çanakkale'den Ankara'ya giden ‘Kutsal Emanetler' Eskişehir'de el değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta Ankara'da sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ınci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli milli sporcular, ‘Kutsal Emanetleri' Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar mevkiinde yapılan törenle Eskişehirli milli sporculara teslim etti.

Gerçekleştirilen teslim törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Eskişehirli milli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı milli atletlere teslim etmek üzere Ankara il sınırına doğru yola çıktı.