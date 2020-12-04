Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde sona gelindi

Tepebaşı Belediyesi'nin, yardımsever Canan ve Şükran Şeker'in bağışlarıyla Fatih Mahallesi'nde yapımına başladığı Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Tepebaşı Belediyesi ile yardımsever Canan Şeker arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanılan Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaatında son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2018'in Ocak ayında Ömerağa Mahallesi'nde, 2018'in Kasım ayında ise Aşağı Söğütönü Yaşam Köyü içerisinde hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'ne bir yenisi daha ekleniyor. 20 Mayıs tarihinde yapımına başlanan ve yakın zamanda açılışa hazır hale gelecek merkezden yaklaşık 150 çocuğun faydalanması planlanırken; merkezde 4 etkinlik odası, 1 çok amaçlı salon, kış bahçesi ve açık arka bahçe gibi alanlar yer alacak.