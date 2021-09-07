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Canını tehlikeye atan çocuklar Porsuk Çayı'nın dibinde değerli eşya aradı

Eskişehir’de suyu çekilen Porsuk Çayı’nda değerli eşya arayan çocuklar, canlarını hiçe saydı.

Eskişehir'de suyu çekilen Porsuk Çayı'nda değerli eşya arayan çocuklar, canlarını hiçe saydı.


Eskişehir'de kayıp olarak aranan 4 kişinin bulunması çalışmaları kapsamında suyu çekilen Porsuk Çayı'nda araştırmalar devam ediyor. Bir yandan araştırmalar devam ederken bir yandan da suyu çekilen Porsuk Çayı'nın dibinde değerli eşya arayan çocuklar canlarını tehlikeye attı.


Çoğu alanı çamur olarak meydana çıkan Porsuk Çayı'nın dibinde canlarını hiçe sayarak cep telefonu ve saat gibi eşyalar arayan çocuklar kameraları görünce tedirgin oldu. “Bir şey buldunuz mu” sorusuna ise çocuklardan biri “5-6 tane telefon bulduk” diyerek cevap verdi.

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