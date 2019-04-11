Canlı yayınlar Eskişehirli öğrencilere emanet

Dr. Kemal Varın Numanoğlu, ‘13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın canlı yayın çekimlerini yapan Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı reji ekibini ziyaret etti.

Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı öğrencileri, ‘13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da canlı yayın çekimlerini yapmak üzere Samsun'a gitti. Canlı Yayın ve Fotoğraf Teknik Danışmanı Atila Ertogan ve Ses Teknik Danışmanı Müdür Yardımcısı Celal Emrah Özdil yönetiminde ve öğrencilerden oluşan canlı yayın ekibi 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın çekimlerini gerçekleştiriyor. Canlı yayın çekimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibi Dr. Kemal Varın Numanoğlu rejide ziyaret etti. Okul Müdürü Hulusi Şentürk ile öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kemal Varın Numanoğlu canlı yayın çekim ekibini tebrik etti.