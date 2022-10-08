Çantalı saldırgan tedavi altına alındı

Eskişehir'de yol üzerinde gördüğü insanlara çantasıyla saldıran kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara elindeki çantayla saldırdığı görüntülerle ülke gündemine oturan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen Deniz Özdoğan'ın, başlatılan işlemlerin ardından yakalandığı ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.