İhlas Haber Ajansı

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Çarpışan otomobiller yol kenarına savruldu, 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece Sakarya-2 Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde düz gitmekte olan ve ara sokaktan çıkmaya çalışan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savruldu. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı.


İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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