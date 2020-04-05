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Çarptığı köpeği ölüme terk edip kaçtı

Eskişehir’de 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde çarptığı köpeği yol ortasında bırakan sürücü olay yerinden kaçtı.

Eskişehir'de 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde çarptığı köpeği yol ortasında bırakan sürücü olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şıngır Sokak'ta bir aile köpeklerini gezdirmek için gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Aile sokak hayvanlarını beslediği sırada kendi köpeklerinin üzerinden bir servis minibüsü geçti. Minibüs şoförü olay yerinden kaçarken, aracın plakasını alan aile durumu polise bildirdi. Ağır yaralanan köpek ise, sahiplerinin ilk müdahalesinin ardından Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezine bağlı ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahale sonrasında özel bir kliniğe götürülen köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



“Çarpıp kaçan araç hakkında şikayette bulunduk”


Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, 4 Nisan Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde bu durumun yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Köpeğe çarpıp kaçan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Çiçek, “Sürücü kazanın olduğu an inseydi belki de köpeğimizin yaşama şansı daha yüksek olacaktı. Aynı zamanda bu tür masraflarını araç sigortası karşılayacaktı. Biz dernek olarak bu olayın takipçisi olacağız. Bu olayda Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Çok hızlı gelerek müdahale edip, bir canı hayatta tutmayı başardılar” dedi.

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