Çarşı ortasında 5 bin kişiye bedava balık ekmek dağıttı

Eskişehir'de bulunan bir balıkçı, yıllardır sürdürdüğü geleneği bu yıl da sürdürerek 5 bin vatandaşa ücretsiz balık ekmek dağıttı.

Eskişehir Çarşı Balık Pazarında yıllardır balıkçı olarak bulunan Erkan Arslan, geçmiş yıllarda balık sezonun açılışı dönemlerde yaptığı gibi bu yıl da vatandaşlara bedava balık ekmeği verdi. Balıçı Arslan, son 5 yıldır devam eden bu uygulamaya, bu yıl dünyanın içinde olduğu Korona virüs sebebiyle dağımı miktarını 2'e katlayarak vatandaşların karnını doyurdu. Cuma günü öğleden sonra saat 14.00'de başlayan ücretsiz ekmek dağıtımı, saat 16.00'e kadar devam etti. Bu süreçte toplam 750 kilo hamsi balığı pişiren balıkçı Arslan, sezon başında yaptığı uygulama kapsamında toplam 5 bin vatandaşa ulaştı. Vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak uzun kuyruğa girerek verildiği balık ekmeğini aldılar.

Yaptığı dağıtımı ile ilgili konuşan Balıkçı Erkan Arslan, “Bu Koronadan dolayı balık alan var, alamayan var. Biz her sene yaptığımız gibi bugün de halka bedava balıklar dağıtmayı düşündük. Bu zor zamanlarda halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum. Biz her sene bu kampanya yapıyoruz, bu sene Koranadan dolayı dağıtım miktarını iki katına çıkardık. Yeni sezonumuz da başladı. Bu sene balık da boldur. Yiyen var, yemeyen var en azından sezon başında balığı tanıtmak için öyle bir kampanya düşündük. 750 kilo balık pişiyor, 5 bin ekmek dağıtılır diye düşünüyorum. Saat 14.00'da başladı ve saat 16.00'a kadar devam ediyor” dedi.

Öte yandan ücretsiz balık ekmeğini almaya gelen vatandaşlar da yapılan bu uygulamadan mutlu olduğu dile getirerek balıkçı esnafın kazançlarının bol olmasını diledi.