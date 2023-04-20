Çarşı sokakları doldu taştı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi esintili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıya akın etti.

Güneşli ve esintili havanın fırsatını kaçırmayan Eskişehirliler çarşı sokaklarını doldurdu. Güzel havanın tadını çıkarmak ve bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda kalabalık oluşturdu. Hamamyolu Caddesi başta olmak üzere merkezi yerlerde büyük yoğunluk meydana geldiği görülürken, bölgedeki esnafın işi açıldı. Bayram alışverişi yapan vatandaşlar dükkânları doldururken, havanın keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar ise çay bahçelerine ve çocuk parklarına akın etti. Oturaklarda neredeyse hiç boş yer kalmaması da dikkatlerden kaçmadı.