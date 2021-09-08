Çarşının göbeğindeki molozlar ortada kaldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sokağa bırakılan moloz dolu çuvallar 3 gündür kaldırımda atılmayı bekliyor.

İstiklal Mahallesi'ne bağlı Yalaman sokakta tadilat çalışması yapılan daireden çıkartılan ve kaldırıma konulan onlarca moloz dolu çuvallar, mahallelinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, moloz dolu çuvalların 3 gündür kaldırımda durduğunu ve kaldırılamadığını söyledi. Çevreye kötü görüntü oluşturan molozlar yakın ev ve iş yerlerinde tozlanmasına neden oluyor. Mahalle sakinleri molozların kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.