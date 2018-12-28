Çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar sonrası çatılarda oluşan sarkıtlar vatandaşlar için tehlike teşkil ediyor.

Hava sıcaklıklarının özellikle öğlen saatlerinde artması sonucu karların erimesi, çatı ve balkonlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer çatılardan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı vatandaşları uyardı. Bazı yerlerde boyu bir metreye ulaşan buz sarkıtları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Adeta bir mızrağı andıran sivrilikleriyle düşmesi durumunda ağır fiziki zarar verebilecek sarkıtlar kazaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar "Bu sarkıklar kırılsa bile yine zaman içinde çatılarda oluşabiliyor. Buz sarkıtları özellikle yayalar için tehlike saçıyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bazı çatılarda oluşan uzun buz kütleleri, vatandaşların üstüne düşmesi halinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştular.