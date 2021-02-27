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Çatören Barajı'nda doluluk 1 yılda yarıya düştü

Eskişehir’de bulunan Çatören Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla oranla yarıya düşerken, yağışlar beklenen etkiyi göstermedi.

Eskişehir'de bulunan Çatören Barajı'nın doluluk oranı geçen yıla oranla yarıya düşerken, yağışlar beklenen etkiyi göstermedi.


Eskişehir'in Kırka ilçesinde bulunan Çatören Barajı kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Çevresindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajdaki doluluk oranı geçen yıl Şubat ayında yüzde 21 iken bu yıl yüzde 10'a düştü. Doluluk oranı 1 yılda yarı yarıya düşen barajda tehlike çanları çalmaya başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden derlenen 22 Şubat 2021 tarihli verilere göre, barajda 6,3 hektometreküp su kaldı. Öte yandan son 2 ay içerisinde meydana gelen yağışlar ise beklen artışı sağlamadı.

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