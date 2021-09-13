Çaydanlık ve tencere tamiriyle bir ömür geçirdi

Eskişehir'de 33 yıldır çaydanlık ve tencere tamiri yapan 63 yaşındaki Ethem Sabaz, geçmişten günümüze birçok değişikliğe uğrayan sektörünün en yaşlı temsilcilerinden birisi olarak işinin başında duruyor.

İlk yıllarını seyyar iş yaparak geçiren Sabaz, son 25 yıldır aynı dükkanda devam ediyor. Yıllarını verdiği mesleğiyle 2 kızını evlendiren Sabaz, işini severek yaptığını belirtiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı işlemlerin makineyle yapılmasına rağmen el işçiliğinin daha kaliteli sonuçlar oluşturduğunu savunan 33 yıllık usta, tecrübenin ayırt edici bir özellik olduğunu söyledi.

“Alüminyum çaydanlıkların tamirini yapmaya yetişemiyorduk”

Mesleğe başladığı ilk yılları özlemle anlatan Sabaz, önceleri alüminyum çaydanlıkların tamirini yaptığını belirtti. Daha sonra kullanılan maddenin değiştiği ürünlerle birlikte mesleği de farklı yönde ilerlediğini anlatan, günümüzde insanların sadece kaliteli ürünleri tamir ettirdiğini belirten 33 yıllık usta Ethem Sabaz meslekte geçirdiği zamanı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden bu işi yapan 3 kişi vardı. Alüminyum çaydanlıkların tamirini yapmaya yetişemiyorduk. İnsanlar kuyruk bekliyordu ürünlerini yaptırmak için. Şimdi ise çelik çaydanlık, tencere ve düdüklü tencere getiriliyor. Eskiden insanlar ürünlere kolay ulaşamıyordu. Ellerindeki ürünleri tamir ettirmek için çaba gösteriyordu. Artık öyle değil. İstediği her şeye rahatça ulaşabilen insanlar tamir ettirmektense yenisini alıyor. Kalitesiz ve ucuz ürünleri çok tamir ettirmiyorlar. Kullanıp çöpe atmayı tercih ediyorlar. Fakat kaliteli ürünlerini atmak yerine tamir ettiriyorlar. İlk başlarda alüminyum ürünler kullanıyorlardı. Sonra emaye çeşitleri kullanıldı. Daha sonra da çelik ürünler kullanılmaya başlandı. Çeliklerin genelde içi yıpranıyor. Fakat ürünlerin sapları da kırılabiliyor. Bunların tamirini yaptırıyorlar.”