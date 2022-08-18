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Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de bir parkın yan tarafında bulunan çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir'de bir parkın yan tarafında bulunan çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Arısoy Parkı'nın yan tarafında bulunan çayırlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Porsuk Çayı'nın kenarında bulunan otlarda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle çayırlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

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