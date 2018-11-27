İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek çağrısı

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor’a milli golcü Cenk Tosun’dan destek geldi.

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'a milli golcü Cenk Tosun'dan destek geldi.


Ligde de sıkıntılı süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Bu konuda geçen günlerde Eskişehirspor'a ek kaynak sağlanması amacıyla Mobil Destek projesi başlatılmıştı. Mobil destek projesi sayesinde sporseverlerin 7979'a ESES yazıp göndermesi sonucunda kulübe maddi olarak destek olunabiliyor. İngiltere'de Premier League takımlarından Everton'ın 14 numaralı formasını terleten Cenk Tosun da Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tosun videoda, "Merhaba arkadaşlar. ESES yazalım 7979'a gönderelim. Eskişehirspor'a destek olalım. ESES yok olmasın" diyerek takıma destek çağrısında bulundu.


Diğer yandan Cenk Tosun, anlamlı mesajı ile görenlerden takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.