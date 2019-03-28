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Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek

Premier Lig ekiplerinden Everton’da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor’a anlamlı bir destekte bulundu.

Premier Lig ekiplerinden Everton'da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu. Tosun, Everton'da ilk maçında giydiği formayı imzalayıp Eskişehirspor'a gönderdi ve en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.


Mali sıkıntıların yanında Spor Toto 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi. Yıldız oyuncu Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir davranış sergiledi. Kulüpten alınan bilgilere göre, milli maçta Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'un maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini duyunca, Everton takımıyla çıktığı ilk maçta giydiği formayı imzalayarak siyah-kırmızılı ekibe gönderdi. Başarılı futbolcu formasının kulübe en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.

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