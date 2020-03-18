Cep telefonu hırsızı yakalandı

Eskişehir'de, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde gerçekleşen 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve teknik takip sonucu şüpheli F.A. yakalanarak gözaltına aldı.

Öte yandan polis ekiplerince, hırsızlık şüphelisinin evinde yapılan aramada ise, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen demir kesme makası ele geçirildi.