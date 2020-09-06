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Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına online devam ediyor

Korona virüs (Covid-19) nedeni ile çalışmaları online olarak devam eden Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, yeni dönem atölyelerine başladı.


Odunpazarı Belediyesinin gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini gerçekleştirebilmeleri ve kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla başlattığı online Gençlik Atölyeleri devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında korona virüs nedeni ile çalışmaları durdurulan Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, yeni dönem atölye çalışmalarına online olarak yeniden başladı. Haftada bir gün gerçekleştirilen atölye çalışmalarına kayıt yaptıran herkes katılabiliyor.


İşaret dili, diksiyon, temel oyunculuk, modern dans ve kısa film atölyelerine online olarak devam eden Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, böylece gençlerin korona virüs tedbirlerine uyarak çalışmalara katılmalarını sağlıyor. Söz konusu atölyelere mevcut öğrencilerin katılabildiğini belirten yetkililer, günlük atölyelerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Yeni atölyelerin de oluşturulacağını belirten yetkililer, vatandaşların atölye çalışmaları ile ilgili gelişmeleri Odunpazarı Belediyesinin ve gençlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini dile getirdi.

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