Cesedi bulunamayan Iraklı Sally'nin annesi: "Kızım sanığın evlenme teklifini kabul etmedi"

Eskişehir'de 8 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davada ifade veren Sally'nin annesi Leyla Naim, "Kızım kaybolmadan 1 ay önce sanık Amjed Mohsin Mohammed'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu" dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed'in ardından Mohammed'in yurt dışına kaçması için yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed savunmalarını yaptı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti.

"Kızım kaybolmadan önce Mohammed evlilik teklif etti"

Mahkeme heyeti, öldürüldüğü düşünülen Sally'nin ailesine söz verdi. Mahkemedeki ifadesinde sanık Amjed Mohsin Mohammed'in Sally'e kaybolmadan 1 ay önce evlilik teklif ettiğini söyleyen anne Leyla Naim, "Sanıkları tanımıyorum. Kızım kaybolmadan 1 ay önce sanık Amjed Mohsin Mohammed'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Benim iki kızım var. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

"Ablam, Amjed'in görüşmek için ısrar edip 'çok önemli bir şey' söyleyeceğini anlattı"

Sally'nin kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood, sanık Mohammed'in ablasına ettiği evlilik teklifinden haberi olduğunu belirterek:

“Sanık Amjed Mohsin Mohammed ablamla arkadaştı. Sanık ablama evlenme teklif etmiş ancak bunu ablam kabul etmemiş. Bana sadece arkadaş olduklarını anlattı. Olay günü Sally, Amjed ile buluşacağını söyledi. Ben de ‘bir aydır görüşmüyorsunuz neden buluşacaksınız?' diye sordum. Amjed'in görüşmek için ısrar edip ‘çok önemli bir şey söyleyeceğim' dediğini anlattı” şeklinde beyanda bulundu.

Tutukluluğun devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından sanık Amjed Mohsin Mohammed'in kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına ve cep telefonun detaylı olarak incelenmesine hükmederek duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi.