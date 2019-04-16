Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı üreticiyi ve seraları vurdu

Eskişehir'de geçtiğimiz gün aniden bastıran dolu yağışı üreticiye ve sera ürünlerine büyük ölçüde zarar verirken, özellikle ıspanak ve soğan üreticileri kayıplarının büyük olduğunu belirttiler.

Eskişehir'de pazar günü sabah ve akşam saatlerinde kısa süre etkili olan dolu yağışı ıspanak ve soğan tarlalarını vurdu. Üreticiler, dolu yağışından dolayı sebze fiyatlarının artabileceğini ön görüyor. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ıspanakların yapraklarını ve seraların brandalarını deldi yeşil soğanları da yatırdı. Konuyla ilgili İHA mikrofonuna konuşan üretici Lütfü Buluşan, üzgün olduğunu belirterek dolu yağışının devam etmesi durumunda sıkıntılı bir sezon geçebileceğini söyledi. Üretici Buluşan, "Dolu çok yoğun yağdı. İlk ürünümüzde epey zararımız var. Yetişkin ürünlerde ıspanak ve soğan gibi ürünlerde zarar var. Allah'tan sezonun başında oldu. İnşallah dolunun devamı olmaz, olursa gerçekten sıkıntı olur. Geçen sene 2-3 kere başımıza geldi ve bizi epey etkiledi. Bu senede sezonun başında olması bizim için üzücü bir olay ama Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok" dedi.

"İlk defa bu büyüklükte dolu yağışı gördüm"

Yağışın aniden başladığını ve önlem alamadıklarını aktaran Lütfü Buluşan, "Seraların bazılarında delikler oluştu. Çok ani oldu önlem alma imkanımız olmadı. Daha önceden de böyle olaylarla karşılaştık. Dolu yağmurla veya rüzgarla geliyordu bu sefer birden başladı. Ben Eskişehir'de 20-25 yıldır bahçe işleriyle uğraşıyorum ve ilk defa bu büyüklükte dolu yağışı gördüm. Doğa şartları illaki oluyor, yapacak bir şey yok. Olursa, tekrar yetişirse yapıyoruz olmazsa da tekrar sürüp tekrar ekiyoruz" ifadelerini kullandı.