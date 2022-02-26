Çevre Derneği'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ile bir araya geldi.

Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ile yönetim kurulu üyeleri Filiz Fatma Özkoç ve Özgür Özlem Önger, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yurtman, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç ile birlikte Çevre Derneği'nin çalışmaları ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu arada Su Günü ve Dünya Çevre Günü ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Ahmet Başkanımızın yaptığı çevreci çalışmaları da yakından takip ediyor ve takdirle izliyoruz. Avrupa Komisyonu'ndan kazanılan 5 milyon avroluk hibenin meyvelerini de gördük. Şimdi de Çevre Oscar'ı olarak bilinen Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nü kazanmasından dolayı Eskişehir ve Türkiye olarak gurur duyduk” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi de korumayı sürdürüyoruz” sözlerini kullanarak derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.