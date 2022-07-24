Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) gönüllüleri, Eskişehir'deki Mamuca Göleti etrafında çevreye atılan çöpleri temizledi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren 18 AHBAP gönüllüsü, çevre temizliği için kolları sıvadı. Gönüllüler, Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Mamuca Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet çevresine atılan çöpleri toplayan gönüllüler, 2 saatte 97 torba atık topladı. “Kirletme Temizle” adını verdikleri etkinliği 2 yıllık pandemi sürecinde gerçekleştiremediklerini aktaran AHBAP Eskişehir Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt, hafta sonu Türkiye'nin farklı illerinde gönüllülerin çalışma yaptıklarını aktardı.

“Burada topladığımız çöpler bizim değil ancak bu dünya hepimizin”

Çevre bilinciyle hareket ettiklerini belirten Kunt, “Eskişehir AHBAP olarak 18 gönüllümüz ile birlikte bugün Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan Sarısungur (Mamuca) Göleti çevresinde temizleme etkinliği gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 yıldır pandemi dolayısı ile yapamadığımız 'Kirletme Temizle' etkinliğimizi uzun bir aradan sonra ilk defa bugün gerçekleştirme fırsatı bulduk. AHBAP olarak ülkemizin birçok şehrinde bu hafta sonu bu etkinliği yüzlerce ahbabımızla birlikte gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burada topladığımız çöpler bizim değil ancak bu dünya hepimizin. Biz her zaman çevre bilinciyle doğaya saygılı olmaya, ülkemize ve dünyamıza saygılı işler yapmaya devam edeceğiz. Umarım AHBAP'lar olarak bizim bu çabamızı gören diğer insanlarda da temiz bir doğa ve doğamıza sahip çıkma bilinci ortaya çıkar, daha temiz bir ülkeye hep birlikte kucak açarız” diye konuştu.