Çevre haftası çerçevesindeki dalış organizasyonu renkli görüntülere sahne oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2022/3 sayılı ‘Türkiye Çevre Haftası' konulu genelge uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2023 yılının teması olarak belirlenen ‘Temiz Deniz Temiz Dünya' teması çerçevesinde Çifteler ilçesi, Sakaryabaşı'nda ‘Dalış Organizasyonu ve Çevre Temizliği' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde etkinliklerin bir haftadır sürdüğünü, hafta içerisinde öğrencilere yönelik çevre şenliği, çevre yürüyüşü, çevre temizliği gibi birçok etkinlik yapıldığını ifade ederek, "Denizlerimiz, akarsularımız ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin, kıyı alanları ve karalar ile olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması, su kaynaklarımızın kirlenmeden korunması gerektiği ve ister deniz kıyısında ister uzakta, yaşamın suya bağımlı olduğu bilincinin topluma yayılması amacıyla ülkemizde, Türkiye Çevre Haftamızın bu yılki teması olan ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya' sloganı ile gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde yapılması toplumsal bilincin gelişmesi açısından önem arz ediyor” dedi.

İl Müdürü Hikmet Çelik'in konuşmasının ardından etkinlik çerçevesinde Çifteler İlçesi'nde yer alan Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı kaynağına İl Müdürlüğü personelinin de bulunduğu dalış ekibi tarafından dalış gerçekleştirildi. Rengârenk bitki çeşitliliği ve balıkları ile adeta doğal bir akvaryum olan Sakaryabaşı kaynağına dalış yapan ekip tarafından su altında ‘deniz kirliğine' dikkat çeken pankart açıldı. Söz konusu etkinlik son derece renkli görüntülere sahne oldu.