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Çevre yolunda ters yönden giden araç tehlike saçtı

Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı. Ters yönde sorumsuzca ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.


Eskişehir-Bursa karayolunda seyir halinde ilerleyen sürücüler, filmlerde görülebilen bir olaya şahit oldu. Çevre yolu üzerinde araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde tersten giden bir otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı. Doğru yönde giden bir aracın kamerasına yansıyan trafik canavarı kazaya davetiye çıkardı. Ters yönde istifini bozmadan giden araç, trafik kurallarını alt üst etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü civarında bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden araç sahibine tepki gösterdi. Kuralları hiçe sayan sürücünün nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor.

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