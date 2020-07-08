Çevre yolunu siyah dumana boğdu

Eskişehir'de seyir halinde olan bir aracın egzozundan çıkan siyah duman, hem çevre kirliliği ve hem de sürücüler açısından tehlike oluşturdu.

Öğle saatlerinde Eskişehir-Bursa yolu üzerinde seyreden kamyonun egzozundan siyah duman çıkmaya başladı. Kamyonu sollamak isteyen araçların görme mesafesi düşüren siyah duman, kaza riskine yol açtı. İnsan sağlığı açısından da büyük zararı olan egzoz dumanın genelde yakıt sistemindeki problemlerden ve kullanılan yakıtın kalitesiz olmasından kaynaklandığı öğrenilirken, kamyon sürücüsünün duruma aldırış etmeden yoluna devam etmesi adeta pes dedirtti. Seyir halindeki diğer sürücüler ise trafiği tehlikeye düşüren bu tarz durumlar hakkında kontrollerin daha sık yapılması gerektiğini ifade etti.